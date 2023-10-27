ФСБ задержала в Запорожской области участников трех агентурных групп военной разведки Украины

ФСБ задержала в Запорожской области участников трех агентурных групп военной разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержаны администраторы украинского СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь Це Украина». Подписчикам направлены предупреждения об ответственности за передачу Киеву данных в ущерб безопасности России. Работа ресурсов прекращена.

Отмечается, что группы собирали информацию и оказывали «психологическое воздействие на жителей региона», склоняли их к сбору данных о ВС РФ и технике.

Один из агентов украинской разведки оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, у него в квартире нашли самодельную бомбу, автомат и гранату.

Задержанные дали признательные показания о своей работе по заданиям украинской военной разведки.