Bloomberg: встреча по Украине пройдет в Мальте 28-29 октября

Встреча по Украине пройдет в Мальте 28-29 октября. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Во встрече примут участие 55 стран, среди которых все члены G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидается, что представители Бразилии и Чили будут присутствовать онлайн.

Отмечается, что во встрече не будет принимать участие Китай.

В Кремле обещали следить за встречами по Украине. Представитель МИДа Мария Захарова называла предстоящий саммит на Мальте контрпродуктивным.