Baza: беспилотники ВСУ атаковали Курскую АЭС

Беспилотники ВСУ атаковали Курскую АЭС. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 26 октября на территории Курской АЭС обнаружили три БПЛА. Первый упал в зоне кинологического городка и не сдетонировал. Второй беспилотник — реактивный БПЛА самолетного типа — нашли лежащим на асфальте, он нес взрывное устройство, но оно не сработало. Третий беспилотник атаковал склад с ядерными отходами.

По информации источника канала, в результате взрыва поврежден фасад здания склада.