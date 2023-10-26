«Яндекс» и «Ланит» выйдут из предприятия OpenYard

«Яндекс» и группа компаний «Ланит» объявили о выходе из совместного предприятия по производству серверов OpenYard. Они продадут свои доли группе частных инвесторов. Информация об этом размещена на сайте «Яндекса».

Предприятие сохранит за собой производство на территории индустриального парка «Рязанский», права на технологические разработки, бренд OpenYard и команду сотрудников. Компания продолжит проектировку серверов, систем хранения данных, компонентов умных устройств и шлюзы.

«Яндекс сосредоточится на развитии своих ключевых технологий и бизнесов. Группа „Ланит“ продолжит заниматься интеграторским бизнесом, разработкой и внедрением программного обеспечения, а также дистрибуцией и развитием собственных программных продуктов», — отметили в «Яндексе».

Фото: moscow-live.ru