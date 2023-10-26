В Якутске у восьмимесячного малыша возник некроз кожи после плановой прививки

В Якутске восьмимесячному мальчику сделали плановую прививку, после которой у него возник некроз кожи. Об этом пишет Shot со ссылкой на 23-летнюю мать ребенка.

Прививку «Пентаксимом» мальчику сделали в начале октября в районной поликлинике. В этот же день у него поднялась температура до 39,2 и появилось покраснение на месте укола. Врач, который приезжал домой на осмотр мальчика, посоветовал делать йодовую сетку.

Через три дня кожа ребенка почернела, появились опухоль и гной. Мать сновать позвонила в скорую, но ей ответили, что необходимо обратиться в поликлинику к участковому терапевту.

В итоге девушка добилась, чтобы мальчика госпитализировали в отделение гнойной хирургии местной больницы. Ему проводили физиотерапию и кололи обезболивающие, но, по рассказам матери, от этих процедур малышу стало только хуже.

После этого девушка обратилась в минздрав и ребенка перевели в другую больницу. В ней врачи диагностировали некроз мягких тканей. Сейчас мальчику оказывают необходимое лечение.