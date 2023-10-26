В Шиловском районе осудили водителя, который пьяным насмерть сбил женщину-пешехода

В Шиловском районе осудили водителя, который пьяным насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что 31-летний мужчина сел за руль пьяным. Не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил женщину, которая шла по обочине. После этого подсудимый скрылся с места ДТП. Женщина скончалась до прибытия скорой.

Мужчину признали виновным. Ему дали 6 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.