В Ряжске полиция задержала 42-летнего нетрезвого мужчину за рулем «Ауди»

В Ряжске задержали пьяного местного жителя, который ехал за рулем машины. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

42-летнего водителя «Ауди А4» остановили на улице Силкина около дома № 118. Во время разговора с полицейскими у него были «характерные признаки алкогольного опьянения». От медосвидетельствования он отказался. Сотрудники отстранили мужчину от управления машиной и составили на него протокол.

Отметим, что за езду на машине в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медосвидетельствования водителю грозит штраф от 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.