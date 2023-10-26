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В Рязанской области нашли 88 фальшивых купюр

За девять месяцев 2023 года в Рязанской области обнаружили 88 фальшивых купюр. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения Банка России.

Две трети фальшивок — банкноты номиналом 5000 рублей, семь штук — купюра в 2000 рублей, 20 штук — в 1000 рублей, три штуки — пятирублевые монеты и одна штука — 100 долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число подделок снизилось в два раза.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года эксперты обнаружили 22 фальшивые купюры.

Фото: moscow-live.ru