В Рязанской области 116 предприятий изъявили желание участвовать в нацпроекте «Производительность труда»

24 октября министр экономического развития Андрей Ворфоломеев провел рабочее совещание по реализации нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба Агентства развития бизнеса (АРБ)

В совещании приняли участие сотрудники министерства, директор АРБ Александр Уланов, руководитель Регионального центра компетенций Виктор Михеев-Даниловцев. Они обсудили планы работы РЦК, ключевые проблемы реализации нацпроекта, перспективы привлечения новых участников в нацпроект.

На сегодняшний день под управлением РЦК в нацпроекте участвует 54 предприятия, на сайте Производительность. рф со статусом «Стать участником» подано 116 заявок, из них 87 предприятий региона уже заключили соглашения с министерством экономического развития Рязанской области как исполнительным органом нацпроекта. Инструментам бережливого производства обучены 2076 сотрудников предприятий-участников, создано 69 потоков-образцов на производствах. Обучено 253 участника программы управленческих кадров предприятий-участников по программе «Лидеры производительности». По программе «Акселератор экспортного роста» обучились 45 человек, в результате участия в программе 9 организаций заключили 34 экспортных контракта.

«Реализация нацпроекта по производительности позволяет предприятиям повысить эффективность производственных процессов. Это позволяет им увеличить основные показатели, в том числе прибыль, и способствует развитию экономики региона», — прокомментировал министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфломеев.

Участники совещания обсудили планы работы РЦК, ключевые проблемы реализации нацпроекта, перспективы привлечения новых участников в нацпроект.