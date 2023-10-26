Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 29
Пнд, 30
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.33 / 94.2 27/10 17:20
Нал. EUR 97 / 94.2 27/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
Вчера 15:00
574
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
9 119
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
15 500
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
13 407
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани в бывшем здании кинотеатра «Родина» появится концертный зал

В Рязани в бывшем здании кинотеатра «Родина» появится концертный зал. Об этом говорится в тендере по разработке документации на реставрацию на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает рязанская областная филармония. Она выделила 6 млн 284 тысячи 100 рублей. Подрядчик разработает концепцию редизайна интерьеров и проект филармонического концертного зала. Общая площадь составляет 1 447 квадратных метров.

Работы планируется выполнить в два этапа до 30 июня 2024 года.

Напомним, в 2021 году уже объявляли тендер на разработку проектно-сметной документации на реставрацию здания бывшего кинотеатра «Родина». Спустя два года рязанских депутатов возмутило, что проект на реконструкцию кинотеатра так и не был готов.