В Рязани в бывшем здании кинотеатра «Родина» появится концертный зал

В Рязани в бывшем здании кинотеатра «Родина» появится концертный зал. Об этом говорится в тендере по разработке документации на реставрацию на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает рязанская областная филармония. Она выделила 6 млн 284 тысячи 100 рублей. Подрядчик разработает концепцию редизайна интерьеров и проект филармонического концертного зала. Общая площадь составляет 1 447 квадратных метров.

Работы планируется выполнить в два этапа до 30 июня 2024 года.

Напомним, в 2021 году уже объявляли тендер на разработку проектно-сметной документации на реставрацию здания бывшего кинотеатра «Родина». Спустя два года рязанских депутатов возмутило, что проект на реконструкцию кинотеатра так и не был готов.