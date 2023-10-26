В Рязани таксист украл деньги с карты пенсионера

В Рязани таксист украл деньги с карты пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 61-летний рязанец несколько дней назад заказал такси. Во время поездки водитель, сославшись на разрядившийся смартфон, попросил телефон пассажира, чтобы позвонить другу. Пенсионер не отказал таксисту в просьбе и передал свой гаджет. 31-летний мужчина под видом набора абонентского номера друга открыл приложение мобильного банка и перевел на свой счет 3500 рублей с телефона пассажира.

Таксист надеялся, что пенсионер не сразу заметит пропажу средств на счете, он также удалил сообщение о переводе, однако сотрудники полиции установили обстоятельства кражи.

Полиция возбудила уголовное дело. Мужчину задержали.