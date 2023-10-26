Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 29
Пнд, 30
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.33 / 94.2 27/10 17:20
Нал. EUR 97 / 94.2 27/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
Вчера 15:00
574
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
9 119
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
15 500
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
13 407
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани повысили зарплату чиновникам и депутатам

В Рязани повысили зарплату чиновникам и депутатам. Соответствующие решения приняли в четверг, 26 октября, на заседании городской думы.

Оклады муниципальных служащих, сотрудников КСП, а также главы Рязани и депутатов (речь про оклады, работающих на постоянной основе), их помощников повысили на 5,5%. Повышенную зарплату служащие начнут получать уже с 1 октября.

За повышение зарплаты у главы Рязани и депутатов проголосовали 37 человек, против — 2, один воздержался.