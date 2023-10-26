В Рязани повысили зарплату чиновникам и депутатам

В Рязани повысили зарплату чиновникам и депутатам. Соответствующие решения приняли в четверг, 26 октября, на заседании городской думы.

Оклады муниципальных служащих, сотрудников КСП, а также главы Рязани и депутатов (речь про оклады, работающих на постоянной основе), их помощников повысили на 5,5%. Повышенную зарплату служащие начнут получать уже с 1 октября.

За повышение зарплаты у главы Рязани и депутатов проголосовали 37 человек, против — 2, один воздержался.