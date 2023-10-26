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В Рязани полицейские задержали пьяного водителя без прав

В среду, 25 октября, около 22:00, проезжая по улице 3-и Бутырки в Рязани сотрудники ППС заметили автомобиль «Ниссан Кашкай», водитель которого странно себя вел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

За рулем машины оказался 41-летний житель деревни Рубцево Рязанского района, от которого исходил запах алкоголя. Водительское удостоверение мужчина предоставить не смог.

Позже выяснилось, что нарушитель уже был лишен права управления ТС за пьяное вождение. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

В отношении местного жителя был составлен протокол об административном правонарушении. Рязанцу грозит арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в 30 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.