В Рязани отремонтировали дорогу на улицах Новоселов и Магистральной

В Рязани отремонтировали дорогу на улицах Новоселов и Магистральной. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 25 октября, комиссия приняла отремонтированные дороги по улицам Новоселов и Магистральная. В работе комиссии приняли участие представители управления благоустройства города и общественности.

Отмечается, что общая протяженность ремонтируемого участка дороги для подъезда к строящемуся военному госпиталю на улице Новоселов составляет 337 метров Согласно проекту проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части, обустройство парковок, устройство тротуаров, искусственного электроосвещения и ливневой канализации. Подрядной организацией выполнены работы по регулировке люков инженерных коммуникаций, восстановлению зеленых зон. Нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

На участке улицы Магистральная общая протяженность комплексного ремонта составила почти 2,5 километра. От улицы Октябрьской до примыкания с улицы Станкозаводской заменили асфальтобетонное покрытие, бордюрный камнь, светильники, отремонтированы тротуары, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки. Выполнено укрепление газонов, устройство дополнительных парковочных мест и обустроена экопарковка.

Замечаний и недостатков в ходе комиссионной приемки не выявлено.