Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 29
Пнд, 30
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.33 / 94.2 27/10 17:20
Нал. EUR 97 / 94.2 27/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
Вчера 15:00
574
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
9 119
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
15 500
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
13 407
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани отремонтировали дорогу на улицах Новоселов и Магистральной

В Рязани отремонтировали дорогу на улицах Новоселов и Магистральной. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 25 октября, комиссия приняла отремонтированные дороги по улицам Новоселов и Магистральная. В работе комиссии приняли участие представители управления благоустройства города и общественности.

Отмечается, что общая протяженность ремонтируемого участка дороги для подъезда к строящемуся военному госпиталю на улице Новоселов составляет 337 метров Согласно проекту проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части, обустройство парковок, устройство тротуаров, искусственного электроосвещения и ливневой канализации. Подрядной организацией выполнены работы по регулировке люков инженерных коммуникаций, восстановлению зеленых зон. Нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

На участке улицы Магистральная общая протяженность комплексного ремонта составила почти 2,5 километра. От улицы Октябрьской до примыкания с улицы Станкозаводской заменили асфальтобетонное покрытие, бордюрный камнь, светильники, отремонтированы тротуары, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки. Выполнено укрепление газонов, устройство дополнительных парковочных мест и обустроена экопарковка.

Замечаний и недостатков в ходе комиссионной приемки не выявлено.