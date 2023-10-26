В Подмосковье задержали рязанца, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки

В Подольске задержали рязанца, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Московской области.

Отмечается, что мужчина доставлен в следственный отдел для проведения допроса.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление полученных доказательств.

Ранее появилась информация, что мужчина надругался над 11-летней девочкой в здании заброшенной больницы в Подольске.