В Петербурге таксист сломал ногу пассажиру из-за отсутствие мелких купюр

В Санкт-Петербурге таксист сломал пассажиру ногу из-за того, что тот хотел расплатиться крупной купюрой, а у водителя не было сдачи. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. После того, как таксист привез 35-летнего пассажира на место, мужчина протянул водителю пять тысяч рублей, но у него не было сдачи. Завязался конфликт, который перетек в драку.

«Водитель пнул по ноге пассажира, который с переломом правой лодыжки был госпитализирован в больницу», — рассказал источник медиа.

Спустя месяц потерпевший, получив медицинское заключение, написал заявление в полицию. Таксиста уже задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Сейчас он находится под стражей.