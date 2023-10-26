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В Москве подросток хотела покончить с собой из-за смерти своей крысы

В Москве семиклассница попыталась покончить с собой, потому что сильно переживала из-за смерти домашней крысы. Об этом пишет Shot.

Инцидент произошел в Дорогомилово. У 14-летней девочки умерла крыса. Школьница с трудом отсидела все уроки, а после пошла в гости к бабушке. В какой-то момент женщина обнаружила, что ребенок странно себя ведет: она была очень вялой, а ее язык заплетался. На все вопросы девочка только плакала и говорила про крысу.

В этот момент бабушка обнаружила в портфеле внучки пустую банку от 20 таблеток успокоительного и тут же вызвала скорую.

Подростка госпитализировали с отравлением. Ее удалось спасти.