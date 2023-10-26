В мэрии рассказали, как рязанцам сэкономить на оплате проезда

В мэрии рассказали, как рязанцам сэкономить на оплате проезда. Информация появилась на сайте ведомства.

В администрации рассказали, что при поездке в муниципальных автобусах и троллейбусах рязанцы могут экономить 5 рублей с каждой поездки. В случае безналичной оплаты стоимость поездки в муниципальном транспорте составит 25 рублей. В коммерческом транспорте одна поездка стоит 30 рублей.

Кроме того, по картам УмКА или ЕЦК (единая цифровая карта) с тарифом «Электронный кошелек» в муниципальных автобусах и троллейбусах можно получить скидку 50% на вторую поездку, совершенную в течение часа после первой. С тарифом «Проездной билет» муниципальным общественным транспортом можно пользоваться безлимитно. По картам УмКа и ЕЦК это обойдется в 1500 рублей в месяц.