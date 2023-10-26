В Брянской области при обстреле ВСУ погиб военный, еще двое пострадали

В Брянской области один военный погиб и двое пострадали при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости!».

В среду, 25 октября, служащие ВС России попали под минометный огонь в одном из сел Погарского района. В результате от полученных ранений скончался 24-летний Е.

Кроме того, пострадали еще двое военных — 33-летний уроженец Белгорода Н. попал в больницу с повреждениями легких и конечностей, 25-летний А. из Челябинской области — с осколочным ранением плеча.