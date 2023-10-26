ТАСС: прибывшие в Россию иностранцы могут самостоятельно встать на учет через Госуслуги

Иностранные граждане с 26 октября могут встать на миграционный учет в электронной форме через портал «Госуслуги». Соответствующий закон вступил в силу. Об этом сообщает ТАСС.

Новые нормы упрощают процедуру и расширяют перечень случаев, когда иностранцы и лица без гражданства могут самостоятельно уведомлять правоохранительные органы о месте своего пребывания.

Если человек заключает договор найма жилого помещения, ему также требуется в течение семи дней известить о своем прибытии.

Принятие закона позволит повысить эффективность миграционного учета в Россию, а также упростить эту процедуру.