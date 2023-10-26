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Скончался профессор РГУ Сергей Калашников

Скончался профессор РГУ Сергей Калашников. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Мужчина умер в четверг, 26 октября. Ему было 70 лет.

Сергей Калашников проработал в РГУ 23 года, был заведующим кафедрой «Национальной экономики», являлся профессором кафедры «Теоретической экономики» и кафедры «Экономики и финансов», входил в состав Ученого совета РГУ .

Долгие годы Сергей Калашников руководил аспирантурой и магистратурой на факультете экономики. Под его руководством успешно защитились 13 аспирантов. Он являлся автором 87 научных публикаций. В биографии Калашникова более 40 лет научной и педагогической работы и более 20 лет педагогической работы в вузах.

В период с 1999 года по 2007 год Сергей Калашников был членом диссертационного совета Российского экономического университета имени Плеханова, с 2007 по 2011 годы — членом диссертационного совета Самарского государственного экономического университета.