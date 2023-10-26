Рязанская ГИБДД обратилась к жителям региона в связи с ухудшением погоды

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть особенно внимательными в ночные и утренние часы.

Из-за снижения температуры воздуха и выпадения осадков в ближайшее время на некоторых участках дорог возможно образование снежного наката и гололедицы.

«В таких условиях тормозной путь значительно возрастает. Поэтому призываем как водителей, так и пешеходов серьезно отнестись к данному фактору и быть более бдительными при передвижении по дорогам. Если вы ещё не успели сменить комплект резины на зимний, настоятельно рекомендуем ближайшим утром не выезжать на дороги общего пользования», — говорится в сообщении.