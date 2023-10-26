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Рязанцев предупредили о трех наиболее распространенных схемах мошенников

Рязанцев предупредили о трех наиболее распространенных схемах мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В ведомстве отметили, что в Рязани и области продолжают регистрироваться факты мобильных мошенничеств, жертвами которых становятся жители региона разного возраста. Существует три наиболее распространенных схемы мошенничества:

  1. «Вам звонит служба безопасности банка». На мобильный телефон поступает звонок, неизвестный, представляясь сотрудником банка или сотрудником правоохранительного органа, сообщает о том, что с банковской картой пользователя происходит подозрительная активность (заблокирована/ взломана/ c карты осуществляется перевод денег на другой счет/ оформлен кредит). Чтобы устранить проблему необходимо сообщить данные по карте (срок действия, CVV-код и т. д.) для отмены операции — далее с карты пользователя мошенники снимают денежные средства. Или же, чтобы обезопасить имеющиеся на карте средства, предлагают перевести их на «резервный счет», откуда в последующем их можно вернуть. На самом деле перевод осуществляется на счета мошенников.
  2. «Ваш родственник попал в беду». Потенциальной жертве звонит неизвестный, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщает, что по вине его родственника совершено ДТП с пострадавшими, за что грозит уголовная ответственность. Далее звучит предложение о передачи денег за решение проблем, в том числе за возможность избежать наказания. Деньги просят передать либо курьеру, либо перевести их через платежный терминал.
  3. Программы для удаленного доступа. Злоумышленники, чтобы получить доступ к онлайн-банкингу, представляясь сотрудниками службы поддержки, распространяют через мессенджеры, программы удаленного доступа под банковские приложения, маскированные под приложение банка. После того как жертва установила фейковое приложение на телефон, злоумышленник получает доступ к управлению устройством, что позволяет узнать учетные данные для входа в мобильный банк или получить доступ к аккаунту и украсть деньги.

«Если у вас возникают подозрения относительно безопасности банковского счета или состояния близкого человека, прервите разговор с неизвестным лицом, перезвоните в банк самостоятельно или родственнику, о котором идет речь в телефонном разговоре. Не переходите по подозрительным ссылкам, не скачивайте сомнительные приложения», — отметили в УМВД.