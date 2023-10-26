Путин: вопросы экологии в России находятся в числе общенациональных приоритетов

Вопросы экологии и рационального природопользования в России находятся в числе значимых общенациональных приоритетов, в стране воплощаются в жизнь масштабные проекты, в том числе по защите редких видов животных. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил значимую и ответственную деятельность Межрегиональной Ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса „Ирбис“.

"Во многом благодаря неустанному, кропотливому, истинно подвижническому труду удалось добиться ощутимых практических результатов в деле обеспечения безопасной среды обитания этого „краснокнижного“ хищника», — подчеркнул он.