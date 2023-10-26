Путин утвердил новую климатическую доктрину

Путин утвердил новую климатическую доктрину. Об этом пишет РИА Новости.

В доктрине перечислены принципы и механизмы государственной политики страны по вопросам, которые касаются изменения климата и последствий этого.

Ключевая цель климатической политики России, согласно доктрине, — достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Отмечается, что эффективная климатической политика страны направлена на модернизацию экономики и повышение конкурентоспособности за счет рационального использования природных ресурсов и повышения энергоэффективности.