Премьер Словакии отказался от военной помощи Украине и «вредных» санкций против России

Премьер Словакии отказался от военной помощи Украине и «вредных» санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 26 октября, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что не собирается поддерживать очередные антироссийские санкции Европы, которые могут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе. Также он подтвердил, что страна прекращает военную помощь Украине.

«Если санкции будут приносить нам ущерб, то я не вижу никакой причины их поддерживать», — заявил Фицо.