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На улице Тимакова самокатчик сбил пешехода

В Рязани 23 октября произошло ДТП с участием самоката и пешехода. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Тимакова. Самокатчик сбил пешехода, нанеся ему, по рассказам пострадавшего, серьезные ушибы.

«На мои возмущения он сказал: „Ну я же извинился!“ Потом он уехал на том же самокате, все также на большой скорости. Когда запретят уже эти самокаты?! Такие случаи всё чаще. Самокатчики остаются безнаказанными. Выводов они не делают, осторожнее не становятся», — негодует пострадавший.