МТС Travel рассказал, куда рязанцы поедут на длинных ноябрьских выходных

Санкт-Петербург и Москва: так выглядят предпочтения по бронированию отелей по информации сервисов МТС Travel и Bronevik на ноябрьские выходные для жителей Рязанской области. 4, 5 и 6 ноября многие рязанцы отправятся смотреть Эрмитаж, будут гулять по Красной площади, ходить в театры и на концерты. Средняя стоимость номера в сутки — 5200 и 5900 рублей соответственно, но в обоих городах можно найти приличные отдельные номера в мини-отелях и от 2300 рублей. По данным платформы бронирования, цены пока остаются на прежнем уровне.

На длительные ноябрьские выходные жители Рязанской области поедут в Москву и Санкт-Петербург. В этих городах они бронируют больше всех отелей, свидетельствуют данные сервисов МТС Travel и Bronevik.

Проживание в отелях и апартаментах Санкт-Петербурга на ноябрьских выходных в среднем обойдется в 5 200 рублей в сутки, но можно найти предложения с отдельными номерами и вдвое дешевле. На Москву на ноябрьских выходных приходится 9% всех бронирований, по данным платформы. Средняя цена в Москве составляет 5 900 рублей в сутки, здесь также можно найти отдельные номера в мини-отелях от 2300 рублей.

Также многие россияне в ТОП-3 бронирования предпочли провести ноябрьские выходные в Мурманске (6% бронирований), куда с конца осени туристы активно едут, чтобы посмотреть северное сияние. Сейчас в среднем отдельный номер там с видом на Кольский залив стоит порядка 4 700 рублей в сутки.

На четвертой и пятой строчке в рейтинге популярных направлений находятся Казань и Нижний Новгород. Цены на жилье в Казани сейчас составляют порядка 6 100 рублей в сутки, в Нижнем Новгороде ценник в среднем составляет 5 100 рублей за ночь.

Также аналитики выяснили, что за год спрос на туристическое жилье в эти даты вырос в полтора раза, при этом цены пока сохраняются на обычном уровне. Средняя открытая цена объекта размещения по России на ноябрьские выходные составляет 4 800 рублей в сутки. По текущим данным, она превышает среднюю цену по России в обычные выходные в конце октября всего на 3%, или примерно на 100 рублей.

Фото МТС