Москалькова: бойцам СВО нужно дать право увольняться с военной службы по семейным обстоятельствам

Бойцам СВО нужно дать право увольняться с военной службы по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет «URA.RU».

"Человек мобилизовался правильно, но за время его участия в СВО изменились семейные обстоятельства: родился четвертый ребенок, тяжело заболела жена, а он является единственным кормильцем. Сегодня оснований для увольнения с военной службы по новым семейным обстоятельствам, к сожалению, нет", — отмечает она

Отмечается, что на эту тему направлено большое количество обращений от россиян.

Уточняется, что сейчас уволиться с военной службы можно по трем основаниям: достижение предельного возраста, по состоянию здоровья и при вступлении в силу приговора суда о лишении свободы.