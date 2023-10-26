Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт отдельных видов мяса птицы

Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт отдельных видов мяса птицы. Об этом сообщили на портале проектов нормативных правовых актов.

«В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поручил главе Минсельхоза разобраться в причинах роста цен на мясо курицы.