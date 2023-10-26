Минобороны: ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard на Запорожском направлении

ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых формирований ВСУ на Красно-Лиманском направлении, уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области, поразили пункты управления трех украинских бригад в ДНР, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ у Угледара, Урожайного, Старомайорского и Никольского.

ВСУ потеряли за сутки Донецком направлении до 295 военных и САУ Dana чешского производства.

Также российская система ПВО за сутки перехватила 6 снарядов HIMARS и GLSDB, уничтожила 27 украинских беспилотников.