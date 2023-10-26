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Мэрия рассказала, когда в Рязани полностью заменят старые троллейбусы

Администрация города рассказала редакции РЗН. инфо когда в Рязани полностью заменят старые троллейбусы.

Как отметили в ведомстве, ежедневно на дороги Рязани выходит в рейсы около 20 старых троллейбусов. Все они находятся в исправном состоянии. Заменить «дырявый» транспорт планируют к декабрю.

«Уже сейчас предрейсовую подготовку проходят 23 троллейбуса из Санкт-Петербурга и до конца года поступят еще пять новых. После замены, часть старого транспорта останется в резерве, часть будет разобрана на запчасти, часть сдана на металлолом», — говорится в ответе.

Также мэрия отметила, что ежедневно на линию выходит 76 троллейбусов, из них 20 — новые «Адмиралы» и МАЗы.

Напомним, рязанцы сообщали о том, что по городу ездят дырявые старые троллейбусы. Во время дождя в салоне мокро, а по стенам транспорта течет вода.