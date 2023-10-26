Военком заявил об изменениях ротации военных в зоне СВО

Минобороны России сможет чаще отправлять участников спецоперации в отпуск. Это связано с ростом числа контрактников в рядах Вооруженных сил. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев, пишет РИА Новости.

«Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать, очень важно дать возможность побывать дома. Я думаю, что у Минобороны будет возможность больше отпускать наших военнослужащих, чтобы они были дома», — отметил он.

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева отметила, что каждое второе обращение к ней — просьба о предоставлении отпуска.