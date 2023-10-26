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Глава Минфина заявил, что считает неправильной индексацию пенсий по отдельным категориям профессий

Глава Минфина заявил, что считает неправильной индексацию пенсий по отдельным категориям профессий. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что, на его взгляд, такое предложение сегментирует рабочих пенсионеров.

По его словам, примерно из 35 млн пенсионеров работают чуть больше 7 млн. В качестве причины такого большого количества неработающих пенсионеров министр назвал повышение пенсий.

«Пенсионерам пенсии повышаются достаточно и предлагается высокая заработная плата, то есть пенсии с учетом индексации, особенно в последние два года, существенно подросли. Если идти работать, то работодатели не всегда предлагают достойные зарплаты», — отметил Силуанов.