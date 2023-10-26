ГИБДД: родителям грозит штраф, если их дети попали в ДТП на электросамокате

Штраф до 500 рублей грозит родителям, чьи дети попали в ДТП на электросамокатах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника управления Госавтоинспекции по Москве Евгения Логиновского.

Он отметил, что несмотря на запрет шеринговыми компаниями арендовать электросамокаты лицам, не достигшим 18 лет, детям и подросткам удается его обходить.

«Если происходит такое ДТП, привлекаем родителей этого ребенка к административной ответственности через инспекции по делам несовершеннолетних. Есть такая статья 5.35 КоАП, там небольшой штраф, тем не менее, он все равно существует», — сказал он.

Напомним, неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.