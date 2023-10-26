Ходаренок: Россия держит ядерный порох сухим и готова к любым неожиданностям

Тренировка ядерных сил — это недвусмысленное послание для США. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на военного обозревателя Михаила Ходаренка.

Отмечается, что учения провели, чтобы донести: «Россия держит свой ядерный порох сухим и готова к любым неожиданностям».

«Отрабатывался именно ответно-встречный удар. То есть Россия никому не угрожает своим ядерным оружием, а только демонстрирует готовность отразить возможный ядерный удар вероятного противника», — подчеркнул он.