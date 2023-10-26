ЕР: в бюджете вырастут расходы на профессиональную переподготовку специалистов

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», на реализацию народной программы в проекте трехлетнего бюджета заложено 7,7 триллиона рублей. «Единая Россия» в Госдуме консолидированно поддержала документ в первом чтении.

Решением совета фракции партии и постановлением Госдумы ко второму чтению будут предусмотрены дополнительные расходы на развитие села, стимулирование промышленности, поддержку науки и образования, а также на социальную сферу.

«Получился достаточно сбалансированный бюджет. Что касается народной программы, то все мероприятия, которые нами запланированы, имеют конкретную строчку в бюджете. Поэтому нам в сентябре 2024 года, когда наступит очередной Единый день голосования, будет, чем отчитаться об исполнении народной программы», — подчеркнул секретарь Генсовета на собрании фракции «Единой России» с участием министра финансов Антона Силуанова перед пленарным заседанием в Госдуме.

Как сообщил министр, три основных приоритета бюджета — это обеспечение оборонной безопасности и вклад в Победу, выполнение всех социальных обязательств и обеспечение технологической независимости, а также модернизация экономики России.

«Выполнение социальных обязательств — наш приоритет. Все задачи, которые поставил Президент в послании и в решениях народной программы, включены в бюджет. Ремонты школ и „Профессионалитет“, первичное звено здравоохранения — эти проекты учтены», — подчеркнул Антон Силуанов.

МРОТ будет проиндексирован на 18,5% - это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии, маткапитал. Обеспечена деньгами программа долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами. Раньше она реализовывалась в 30 регионах, а теперь будет — по всей стране.

Увеличатся расходы на безопасность страны. 10,8 триллиона рублей направят на обеспечение обороноспособности, увеличение закупок для нужд армии, обеспечение военнослужащих на передовой. Предусмотрено финансирование на технологическое развитие России. Более триллиона рублей ежегодно будет направляться на развитие дорожного хозяйства.

По инициативе «Единой России» продолжатся программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья. Решены задачи по поддержке регионов. Общий объем трансфертов составит 3,2 миллиарда рублей.

Андрей Турчак отметил, что ко второму чтению бюджета «Единая Россия» проработала ряд поправок. Это развитие села и поддержка аграриев, стимулирование промышленности и обеспечение технологического суверенитета, поддержка образования и науки, социальная сфера.

В частности, партия предлагает на 26,4 млрд рублей увеличить финансирование программы комплексного развития села.

Предлагается дополнительно выделить 9 млрд рублей на разработку конструкторской документации на комплектующие для всех отраслей промышленности.

«Дополнительные средства также пойдут на стимулирование спроса на покупку отечественных автомобилей гражданами и бизнесом. Это 15 миллиардов и 21 миллиардов, соответственно. Это позволит семьям участников СВО, медикам, нашим педагогам приобрести авто со скидкой до 25%. Ещё 3 миллиарда рублей добавим на закупку спецтехники», — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что вопросы поддержки образования и науки на Программной комиссии поднимали координаторы народной программы.

«Дополнительно 9 миллиардов рублей будет выделено на модернизацию и оснащение современными учебно-производственными комплексами наших техникумов и колледжей. Это задача, которую перед нами ставил Президент. Это позволит переоснастить порядка 100 учебных заведений уже в следующем году. Также мы увеличим на 3 миллиардов рублей финансирование курсов для старшеклассников по обучению современным языкам программирования», — сообщил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что бюджет по-прежнему остается социально направленным.

Кроме того, «Единая Россия» решила вопрос с выделением дополнительных средств на закупку лекарств для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.