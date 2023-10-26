А что в кино? «Императрицы», «По щучьему велению» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«По щучьему велению» — российское приключенческое фэнтези, экранизация одноименной народной сказки от режиссера Александра Войтинского. Чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, Емеле придется найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном и отправиться в мрачное царство Кощея. А помогать ему будет Щука, которая без своей волшебной шкурки — обычная девушка Василиса. В ролях — Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов и другие.

Историческая драма «Императрицы», режиссер — Андрей Кравчук. Фильм про эпоху дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть. В ролях — Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Ольга Лерман, Иван Колесников и другие.

Детективный фильм ужасов из Великобритании «Доктор Джекилл», режиссер — Джо Стефенсон. Затворница Нина Джекилл заводит дружбу со своим помощником Робом. Новый знакомый помогает ей противостоять ее темному альтер-эго, Хайду, чтобы не дать второй сущности разрушить жизнь Нины.

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