Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 29
Пнд, 30
ЦБ USD 93.22 -0.34 28/10
ЦБ EUR 98.35 -0.39 28/10
Нал. USD 93.33 / 94.2 27/10 17:20
Нал. EUR 97 / 94.2 27/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
Вчера 15:00
566
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
9 114
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
15 496
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
13 403
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
А что в кино? «Императрицы», «По щучьему велению» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«По щучьему велению» — российское приключенческое фэнтези, экранизация одноименной народной сказки от режиссера Александра Войтинского. Чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, Емеле придется найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном и отправиться в мрачное царство Кощея. А помогать ему будет Щука, которая без своей волшебной шкурки — обычная девушка Василиса. В ролях — Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов и другие.

Историческая драма «Императрицы», режиссер — Андрей Кравчук. Фильм про эпоху дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть. В ролях — Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Ольга Лерман, Иван Колесников и другие.

Детективный фильм ужасов из Великобритании «Доктор Джекилл», режиссер — Джо Стефенсон. Затворница Нина Джекилл заводит дружбу со своим помощником Робом. Новый знакомый помогает ей противостоять ее темному альтер-эго, Хайду, чтобы не дать второй сущности разрушить жизнь Нины.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».