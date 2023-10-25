Юмориста Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали

Юморист и звезда телепередачи «Кривое зеркало» Валерий Пономаренко был экстренно госпитализирован. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу пермского Дворца Культуры, где 27 октября должен был пройти концерт артиста.

«В связи с экстренной госпитализацией Валерия Пономаренко, в концертной программе произошли изменения», — отмечается в сообщении.

Однако там не назвали причину госпитализации юмориста.

Напомним, 24 декабря 2022 года ушел из жизни брат Валерия Александр Пономаренко.