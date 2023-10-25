В Волгоградской области мачеха ежедневно избивала падчерицу с инвалидностью

В Волгоградской области задержали мачеху, которая издевалась над шестилетней падчерицей с инвалидностью. Об этом сообщили в региональном МВД.

В полицию обратились жители дома в Котово. Они рассказали, что в квартире соседей каждый день плачет ребенок. Вскоре выяснилось, что девочку истязает новая супруга ее отца. 29-летняя женщина на протяжении нескольких месяцев оскорбляла и избивала падчерицу, за которой, как она призналась, ей не хотелось ухаживать.

В детском саду воспитатели замечали у девочки синяки. Женщина объясняла, что они появляются потому, что девочка часто падает.

Сейчас мачеху задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье об истязании.