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В рязанском ЖК «Еврокласс» действуют скидки на несколько 3-х комнатных квартир

В ЖК «Еврокласс» на несколько 3-х комнатных квартир действуют скидка 2 миллиона 112 тысяч рублей.

Жилой комплекс комфорт-класса в Кальном с развитой инфраструктурой и уникальным инновационным благоустройством.

Получите ключи от новой квартиры в сданном доме уже в день покупки!

В комплексе предусмотрены функциональные планировки, высокие потолки и качественная шумоизоляция, система безопасности «Антитеррор» с круглосуточным видеонаблюдением, тревожными кнопками, охраной, бесшумные высокоскоростные лифты, безбарьерная среда с устройствами для бесконтактного входа.

В шаговой доступности располагаются школы № 76 и № 73, детский сад во дворе, развивающие центры и частные детские сады, торгово-развлекательный центр «Круиз», гипермаркеты «Глобус» и «Лента», кинотеатр «Люксор», бассейны «Классика», «Ути-Пути», фитнес-центр «Морская школа», медицинский центр «Киндер Клиник», семейный ресторан «Бон Аппетит», ресторан Cavalli, сетевые продуктовые магазины.

В 15 минутах пешей прогулки находится культурно-досуговое пространство Лесопарк, где можно гулять и заниматься разными видами спорта, оборудованный пляж озера Орешек.

Успеть забронировать квартиру со скидкой можно в отделе по работе с клиентами по номеру 77-77-77.