В Рязанской области полицейские проведут рейд вблизи железных дорог

В Рязанской области 25 октября сотрудники ГИБДД будут следить за соблюдением правил дорожного движения при переезде железнодорожных путей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Правоохранители напоминают, что ЖД переезды являются местами повышенной опасности. Чаще всего аварии случаются из-за того, что водители авто пытаются проехать через дорогу перед близко идущим поездом. ДТП в таких случаях отличаются тяжестью последствий.