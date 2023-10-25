В рязанской БСМП спасли мужчину с тяжелой интоксикацией организма

В рязанской БСМП спасли мужчину с помощью аппарата каскадной плазмафильтрации. Об этом сообщается в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

В больницу скорой медицинской помощи поступил мужчина с острым панкреатитом, на фоне которого развилась очень тяжелая интоксикация

«Мы приняли решение воспользоваться аппаратом каскадной плазмафильтрации, который позволяет удалять токсины средней и высокой молекулярной массы. Такая операция при остром панкреатите у нас проводилась впервые», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Александр Копейкин.

После нескольких сеансов состояние больного значительно улучшилось, что подтверждается проведенными анализами. В настоящее время он проходит необходимое лечение в БСМП, отмечается положительная динамика.