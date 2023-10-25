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В Рязани продолжается суд над экс-полицейским, который обвиняется в убийстве двух охотников

Во вторник, 24 октября, Рязанский областной суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-сотрудника полиции Руслана Сабирова, который обвиняется в убийстве двух охотников. Об этом сообщает портал «Рязанские новости».

На заседании был допрошен медицинский эксперт. Заведующий отделением травматологии рязанской БСМП Сергей Смазнов прокомментировал описание ранений на телах убитых. В частности, прокурор уточнил у специалиста интенсивность кровопотери при таких ранах.

«Резаная рана на шее с повреждение щитовидной железы. Это будет серьезная кровопотеря. Может пульсировать. Сонная артерия пересечена полностью. Это тоже серьезная кровопотеря», — сказал он.

Также у кголовному делу был приобщен гражданский иск о возмещении морального ущерба потерпевший стороне. В пользу супруги погибшего Щеголихина с Сабирова требуется 2 млн рублей, в пользу дочери — 3 млн. Мать убитого требует в иске 2 млн рублей в рамках морального вреда и 90 тысяч в качестве материального вреда в связи с понесенными расходами на погребение.

Следующее заседание состоится 26 октября.

Напомним, двойное убийство произошло в ночь с 8 на 9 апреля 2022 года в Клепиковском районе. Два трупа нашли у деревни Сусово. Подозреваемым оказался сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.

После убийства, мужчина покинул место преступления. Рязанцу грозит пожизненный срок.