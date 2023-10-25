В Рязани полицейские задержали мужчину на «Ладе» без водительских прав

В Рязани полицейские задержали мужчину на «Ладе» без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел на улице Кальная. Правоохранители обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2110, который при виде патрульной машины резко завернул во двор.

После остановки, 27-летний водитель не смог предоставить права.

Позже автоинспекторы установили, что у мужчины вовсе нет документа.

В отношении жителя Спасского района был составлен протокол об административном правонарушении. Его отстранили от управления ТС.