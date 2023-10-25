В Рязани 26 октября отключат холодную воду на четырех улицах

В Рязани 26 октября на нескольких улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 22:00 ресурса не будет по следующим адресам: