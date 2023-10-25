В Рязани 26 октября отключат холодную воду на четырех улицах
В Рязани 26 октября на нескольких улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте городского «Водоканала».
С 9:00 до 22:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- улица 3-й район, дома №№ 46 корп.1, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62;
- улица Бирюзова, дома №№ 1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 1 корп.4, 1 корп.5, 1 корп.6, 1 корп.7, 1 корп.8, 1, 2, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 4а, 3 корп.5, 6а, 8а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15 корп.1, 15 корп.2, 17, 18, 19а, 19 корп.1, 19, 2 корп.1, 20 корп.1, 20, 20а, 21 корп.2, 21, 22 корп.1, 22, 22а, 23а, 23 корп.1, 23, 24 корп.1, 24 корп.2, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29 корп.1, 29, 29а, 30 корп.1, 30, 31 корп.1, 31, 3а, 4 корп.1, 4 корп.2, 4, 5 корп.1, 5 корп.2, 5, 6 корп.1, 6 корп.2, 6, 7 корп.1, 7 корп.2, 7, 8 корп.1, 8, 9/23, 35, 56, 65, 66;
- улица Интернациональная, дома №№ 1, 3 корпус 1, 3а, 1 В, 1з, 1и, 5д, 6, 10, 10а, 11, 11а корп.1, 11а корп.2, 11а, 11б, 11 В, 11д, 12, 13 корп.1, 13, 13а, 13б, 13 В, 13 г, 14, 15, 15а, 15б, 15 В, 16 корп.1, 16 корп.6, 16, 16а, 16б, 17 корп.1, 17, 18 корп.1, 18, 19 корп.1, 19 корп.2, 19, 2 корп.1, 2 корп.2, 2, 21 корп.1, 21, 21а, 22 корп.1, 22 корп.2, 22, 23 корп.1, 24 корп.1, 24, 25 корп.1, 25, 26 корп.1, 26, 27, 27 корп.2, 27 корп.3, 27 корп.4, 27 корп.5, 3 корп.2, 3, 4 корп.1, 4 корп.2, 4, 5 корп.1, 5 корп.3, 5, 5а, 5б, 5 В, 5 г, 5е, 7, 7а, 8/29;
- улица Станкозаводская, дома №№ 22/10, 24, 25 корп.1, 25, 26, 27, 28 корп.1, 28/9, 32 корп.1, 32 корп.2, 32.