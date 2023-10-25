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В Петербурге мужчины домогались детей в вагоне метро

В Петербурге разыскивают мужчин, которые 24 октября домогались школьников в вагоне метро. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на собственный источник.

Инциденты произошли на синей и зеленой ветках между станциями «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», а также «Сенная Площадь» и «Технологический институт».

Жертвами стали 16-летняя девочка и 14-летний мальчик. Они рассказали родителям, что их в вагоне метро трогали мужчины. После совершения насильственных действий сексуального характера они сбежали.

Один из детей описал внешность одного мужчины. Он был азиатской внешности. На вид ему было около 25 лет.

Сейчас полиция разыскивает преступников.