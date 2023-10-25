В Оренбургской области подростки избили 15-летнего кадета

В Оренбургской области 3 октября группа подростков избила 15-летнего кадета. Об этом сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел в городе Соль-Илецк. В полицию о случившемся сообщили медики, к которым поступил пострадавший.

После полицейские нашли видео с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлено, как пятеро подростков преследовали двоих парней, после чего началась драка (момент избиения молодого человека сотрудники вырезали). В конце видео видно, как двое мужчин забирают лежащего на земле подростка и увозят его на машине.

В больнице пострадавшему диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти со смещением и раздробление кости. Кроме того, у него была рвота с кровью и частичная потеря памяти. Он перенес сложную трехчасовую операцию по реконструкции нижней челюсти, в том числе по установке металлических пластин.

«Кушает только детское питание через трубочку. Восстановление займет от двух до шести месяцев. Физические нагрузки запретили, простывать нельзя. Очень много, что ему теперь нельзя. Мой ребенок пережил такие мучения, боли и до сих пор их терпит», — рассказала мать.

Полиция возбудила уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Участников драки уже задержали.