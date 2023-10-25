В Москве эвакуировали посетителей Киевского вокзала

В Москве эвакуировали посетителей Киевского вокзала. Об этом в среду, 25 октября, сообщили в пресс-службе МЖД.

«Киевский вокзал временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей, пассажиры эвакуированы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на движении поездов ситуация не влияет, пройти на платформы можно через парковку.

РИА Новости сообщает, что ограничения на Киевском вокзале в Москве связаны с поступившим с Украины анонимным звонком об угрозе взрыва.