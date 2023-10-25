В Московской области госпитализировали подростка с отравлением после приема жиросжигающего БАДа

В Московской области госпитализировали воркаутера с отравлением спортивным БАДом. Об этом сообщает Shot.

17-летний подросток из Орехово-Зуево выпил жиросжигающие капсулы, про которые ранее читал в интернете. Там писали, что БАД не только сжигает жир, но и якобы улучшает концентрацию во время тренировок.

В шесть вечера подросток выпил несколько таблеток, а спустя четыре часа ему стало плохо. Спортсмену вызвали скорую, которая отвезла его в больницу.

Врачи диагностировали отравление эфедрин- и кофеинсодержащим препаратом. Пациенту промыли желудок. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.